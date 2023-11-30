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Gündem
AA 30.11.2023 11:54

AK Parti'de Aday Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası kurulacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında oluşturulacak Aday Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftası kurulması, adayların da aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklanması planlanıyor.

AK Parti'de Aday Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası kurulacak

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 9-22 Kasım tarihlerinde aday adaylığı başvurularını alan ve 26 Kasım tarihinde temayül yoklamasını yapan partide, belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu'nun kurulması çalışmalarına yoğunlaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulacak komisyonun, aralık ayının ilk haftası kurulması planlanıyor.

Aday belirlemede temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada ele alacak komisyon, bu çerçevede AK Parti Teşkilat Başkanlığı ve ilgili ilin milletvekilinin görüşlerini de değerlendirecek.

Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek.

Adaylar ocak ayının sonuna kadar açıklanacak

Parti, adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklamayı planlıyor.

Bu arada partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.

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