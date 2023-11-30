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AA
HABER GİRİŞ
30.11.2023 11:52
, 30.11.2023 11:55
SON GÜNCELLEME
30.11.2023 11:55
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Anayasa
Numan Kurtulmuş
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