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Gündem
AA 30.11.2023 11:52

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması

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