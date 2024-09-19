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TRT Haber 19.09.2024 12:30

MSB kaynakları: TSK'da yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılıyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'daki dijital terör saldırısından sonra TSK’nın tedbirlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmakta. Üretim sürecine üçüncü tarafın dahil olması durumunda ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletiliyor" açıklamasını yaptı.

MSB kaynakları: TSK'da yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenindeki görüntülerle ilgili sorunun üzerine şunları söyledi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

"TSK, Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü"

Bakanlık kaynakları, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK’nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dahil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir."

Katil İsrail'den Lübnan'a 2. dijital terör saldırısı
Katil İsrail'den Lübnan'a 2. dijital terör saldırısı

"Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmakta"

Bakanlık kaynakları, İran’ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye’ye gelip gelmeyeceklerine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Sınır dışı etme; bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran’ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye’ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran’ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir."
 

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