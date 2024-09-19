Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Gaziler Günü mesajı

Bakan Güler, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün, kutsal vatan topraklarını korumak, asil milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için üstün bir cesaret ve fedakarlıkla mücadele ederken gazi olan kahramanların gurur günü olduğunu belirtti.

Asil milletin medarıiftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın abideleşen sembolü gazilere saygı ve şükranlarını sunan Güler, bugünün aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin 103'üncü yıl dönümünü olduğunu anımsattı.

Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle yad etti.

Türk milletinin en büyük karakter özelliğinin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan tutkusu ile vatan ve millet aşkı olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Necip milletimiz, köklü tarihi boyunca milli ve manevi değerlerini canı pahasına muhafaza etmiş, onun bağrından çıkan şanlı ordumuz da bu değerleri korumak için ölürsem şehit, kalırsam gazi düsturunu benimsemiştir. Peygamber ocağı olarak da bilinen kahraman Türk ordusunun en büyük ilham ve motivasyon kaynağı, bu anlayışla büyük bir kahramanlık ve fedakarlık sergileyen şehit ve gazilerimiz olmuştur. Gururla ifade etmek isterim ki bu sarsılmaz inancın verdiği güçle icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve hayatını feda etmek üzere yemin eden silah arkadaşlarım, devletimizin bekasına, asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için her türlü gayreti göstermektedir."

Güler, TSK'nın, hudutların güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek İstiklal Harbi'nden bu yana en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğini vurguladı.

"Kahramanlık ve fedakarlığınız, asil milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacak"

Bakan Güler, şunları ifade etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve TSK için azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kahraman gazilerimiz; bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, elbette aziz şehitlerimize ve sizlere aittir. Kahramanlık ve fedakarlığınız, daima minnet ve şükranla anılacak, asil milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacak ve geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimiz için örnek teşkil edecektir.

Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Bakan Güler, tedavisi devam eden gazilere acil şifalar diledi, gazi ve şehit ailerine saygı ve şükranlarını sundu.