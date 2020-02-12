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MSB: İdlib'de 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğinin öğrenildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. " ifadesi kullanıldı.
Etiketler: son dakika msb milli savunma bakanlığı idlib Esed RejimiSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 23:56
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