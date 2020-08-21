Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB: Doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili, "Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, "Müjdeler olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."
#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/4FOvBuvh3l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2020
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı doğal gaz kaynağıSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 18:37
Son Haberler
- 19:09
- 19:06
- 18:53
- 18:43
- 18:42
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz