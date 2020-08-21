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Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bulunan doğal gaz kaynağıyla ilgili, "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesi verdiğini anımsattı.
Konuyla ilgili mesaj yayımlayan Koca, "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 Milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2020
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