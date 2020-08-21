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MHP'den 'Karadeniz' paylaşımı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından MHP, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıkladı.
Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi büyük bir coşkuyla karşılandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) doğalgaz keşfiyle ilgili sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı.
MHP, Twitter hesabından 'Çırpınırdı Karadeniz' paylaşımı yaptı.
Çırpınırdı #Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağı'na#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/mzaIRjDp5c— MHP (@MHP_Bilgi) August 21, 2020
Etiketler: mhp karadeniz doğalgaz Fatih sondaj gemisiSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 17:55
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