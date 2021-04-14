Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Bir astsubay COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.
Bakanlık, Çanakkale'deki 2'nci Kolordu Komutanlığında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.
Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" dendi.
Etiketler: Koronavirüs Milli Savunma Bakanlığı
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