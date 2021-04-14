Biri turuncu listede 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl 5 vatandaş ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilmişti. Bakan Soylu, eylemi gerçekleştiren ve 1 askeri de şehit eden biri turuncu listedeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, jandarma ekiplerinin icra ettiği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin 08 Nisan 2020 tarihinde Kulp Güleç Mahallesinde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştirdiği, ayrıca 09 Ocak 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’i şehit ettikleri belirlendi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoriden yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
"Bir bir hesap soruluyor, sorulacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitterdan yaptığı paylaşımda "Şehitlerimiz emin olsunlar. Bir bir hesap soruluyor, sorulacak." ifadelerini kullandı.
Şehitlerimiz emin olsunlar...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) April 14, 2021
Bir bir hesap soruluyor, sorulacak!
Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz.
Kahramanlarımızın eline sağlık