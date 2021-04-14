Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: TSK]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Tükr Silahlı Kuvvetlerinin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/shiu7hUbXt— TSK (@TSKGnkur) April 14, 2021
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