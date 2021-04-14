Tükr Silahlı Kuvvetlerinin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.