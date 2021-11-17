Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısının ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.