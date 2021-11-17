Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: ABD'deki heyetlerarası toplantı olumlu bir ortamda geçti
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiği, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısının ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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