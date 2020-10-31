Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaşanan deprem felaketi sonrasında, bölgeye gönderilebilecek yardımlar için MSB bünyesinde derhal kriz masası oluşturulduğunu belirten Kara, bölgeyle kurulan irtibat sonrasında, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 helikopter ve 138 personelin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

8 uçak sabaha kadar ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırdı

Hava Kuvvetlerine ait 8 uçağın sabaha kadar aralıksız olarak Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırdığını belirten Pınar Kara, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılmasına devam edilecektir. Bir adet İHA da hasar tespiti ve gecenin karanlığında süren arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için görevlendirilmiştir. Ayrıca, Mehmetçik tarafından depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye sevk edilen 240 çadırın kurulumu devam etmektedir. Bölgede yapılan incelemelerde, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Bölgedeki çalışmalar yakından takip edilmeye devam edilmektedir.

[Fotoğraf: AA]

Depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan İzmirli hemşehrilerimizin de sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, devletimizin tüm kurumları gibi gerek duyulduğunda var gücüyle yardıma hazırdır. Tüm milletimize geçmiş olsun."

"2 uçağımız daha İzmir'e yardım için Diyarbakır'dan havalandı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 uçağın daha Diyarbakır'dan havalandığını aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir'e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir'e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır'dan havalandı."