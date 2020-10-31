Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Deprem sonrasında, 37’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı oldu.

26 kişi yaşamını yitirdi

Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 26 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi yaralandı.

Şu ana kadar 104 vatandaş sağ olarak kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları 8 binada devam ediyor.

Oktay deprem bölgesine gidiyor

Ankara'da bulunan Oktay, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bugün bölgeye gidecek.