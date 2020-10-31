Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7.Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir. Ülkemiz en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem hattında. Yaşadığımız depremler ile bunu her seferinde anlıyoruz.

Şehirlerimizi kanser gibi saran tek katlı veya çok katlı gecekonduların acısını yaşıyoruz. Van'da bu acıları en derinden yaşamış şehirlerimizden biridir. Bundan 9 yıl önce meydana gelen depremlerde 644 vatandaşımız hayatını kaybederken 4 binin üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştı. Van belkide ülkemizde bu çapta yıkımın bu derece hızla telafi edildiği ilk örneklerden biridir. Van'da deprem sonrası 25 bin 172 konut kamu binası, okul, cami, sosyal tesis ile 2 bin 325 ahırı inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Ocak ayında yaşanan depremin ardından Malatya'da 5 bin 24 adet konutun önemli bir kısmını bitirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. pic.twitter.com/t1PqpgD66g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2020

"Evleri yıkılanlara yenilerini yapacağız"

İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.

Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Bir önceki asır milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan savaşlar, demokrasi ve özgürlük arayışlarıyla geçmişti.

"Demokrasi kavramına zarar veriyorlar"

Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor. Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'a ve Müslümanlara ırkçı nedenlerle, Türklere ve diğer yabancılara nefret besleyenler artık bu duygularını gizleme gereği duymuyor. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları hedef almaktadır. pic.twitter.com/6MPEDzkrof — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2020

Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir. Bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak, cari açığını yüksek maliyetli borçlanmayla kapattırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz. pic.twitter.com/7Wn18kzAyb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2020

Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir. Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak, cari açığını yüksek maliyetli borçlanmayla kapattırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz.