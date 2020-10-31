Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Deprem sonrasında, 37’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı oldu.

28 kişi yaşamını yitirdi

Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmaları 8 binada devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dost ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkürlerini iletti.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri de kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."