MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor.

Taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xcZxB07vK8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2023

"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiğini paylaşarak, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" vurgusunda bulundu.