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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 30.07.2023 11:45

MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
[Arşiv]

Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor.

Taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

 

 

"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiğini paylaşarak, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" vurgusunda bulundu. 

 

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