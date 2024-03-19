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Gündem
AA 19.03.2024 15:20

MSB: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı anlatılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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Milli Savunma Bakanlığı Şehit Terörle Mücadele
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