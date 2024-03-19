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Gündem
TRT Haber 19.03.2024 15:07

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı 31 Mart'a kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının 31 Mart’a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı 31 Mart'a kadar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor

Yeni hat, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor.

Türkiye'nin metrolarında ilk defa demir yolu hat altyapı sistemi kullanıldı

Türkiye’de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı.

Bakanlığın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 km

Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul’a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak.

Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yeraltındaki metro sınıfında Türkiye’nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak.

Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.

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