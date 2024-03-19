Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut vermek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına deprem bölgesindeki depremzedeleri selamlayarak başlayan Erdoğan, ramazanı tebrik etti.

"Asrın felaketi" olarak ifade edilen 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri rahmetle ve hasretle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabb'im hepsini cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin. Depremin ardından sabırla, metanetle, fedakarlıkla, iline, ilçesine, mahallesine, köyüne, sokağına, evine, işine sahip çıkan vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Geçici olarak gittikleri yerlerden ilk fırsatta dönerek şehirlerine ve ailelerine dört elle sarılan vatandaşlarıma da teşekkür ediyorum. Depremin ardından aylar boyunca bölgede kalarak hem depremzede kardeşlerimize destek olan hem yardım ve yeniden inşa çalışmalarını koordine eden kamu personelimize de buradan teşekkürlerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı bağlantı ile katılıyor. https://t.co/o3qzgmIElC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2024

Erdoğan, afeti takip eden süreçte dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Her afetzedenin yanında olduk, hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek verdik. Taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya, her konuda 115 milyar liralık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık. Depremin ardından hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek güce, imkana, dirayete sahibiz demiştik. İşte bu sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyor, geçici barınmadan kalıcı konutlara tüm dönüşleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Geçtiğimiz ayın başlarında yapımı tamamlanan 46 bin konut ve köy evinin kurasını çekerek anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de biraz önce başlattığımız kurayla 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz.

Kahramanmaraş'ta 7 bin 858'i konut ve 445 köy evi olmak üzere 8 bin 303, Hatay'da 3 bin 304'ü konut ve 310'u köy evi olmak üzere 3 bin 614, Adıyaman'da 5 bin 145'i konut ve 273'ü köy evi olmak üzere 5 bin 418, Gaziantep'te 3 bin 600'ü konut ve 412'si köy evi olmak üzere 4 bin 12, Diyarbakır'da 2 bin 992 konut, Malatya'da 858'i konut ve 842'si köy evi olmak üzere 1700, Osmaniye'de 1586'sı konut ve 10'u köy evi olmak üzere 1596, Şanlıurfa'da 1094'ü konut ve 38'i köy evi olmak üzere 1132, Elazığ'da 838 konut, Adana'da 727 konut, Kilis'te 342'si konut ve 49'u köy evi olmak üzere 391. Toplamda 30 bin 723 ailemize yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum."

"Bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız"

Yaklaşık 1,5 ayda 76 bin konut sayısının aşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözümüzü yerine getirmeye çok az kaldı. İnşallah bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız. Amacımız yaklaşık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır." dedi.

Asrın felaketinin sebep olduğu sıkıntıların altından kalkmanın kolay bir iş olmadığını vurgulayan Erdoğan, depremin yol açtığı yıkımların maliyetinin 104 milyar doları bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 bütçesinden deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayrıldığını hatırlatarak, geçen yıl da bütçeden aşağı yukarı aynı meblağda harcama yapıldığını, verilen rakamın sadece bütçeden yapılan harcamalar olduğunu, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, vatandaşlar ve belediyelerin katkılarının bunun dışında yer aldığını belirtti.

"Şehirlerimizi yeni baştan tasarlıyoruz"

Ülke ve şehirlerin üzerindeki deprem yükünü gelecek yıl sonrası tümüyle kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu tablo Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan ve konut sayısından daha yüksek bir inşa faaliyetini ifade ediyor. Böyle bir yükün altından milli dayanışma, afetle mücadele ve konut inşası alanındaki güçlü birikimimizle ancak biz kalkabilirdik. Millet ve devlet olarak canımızdan bir parça olarak gördüğümüz deprem bölgesinin ve depremzedelerimizin yaralarının bir an önce sarılması için gece gündüz çalıştık. Sadece depremin yıktıklarını yerine koymakla kalmıyoruz, şehirlerimizi konutları ve iş yerleri yanında caddeleriyle, meydanlarıyla, üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz. İnsanlarımızı içinde güvenle ve huzurla oturacakları evler ve şehirler yanında kendilerini esenlik içinde hissedecekleri bir geleceğe de kavuşturmanın peşindeyiz. Ülkemizin tamamıyla birlikte deprem bölgemizi de Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz."

Erdoğan, ülkede ve dünyada ne yaşanırsa yaşansın hiçbir gündemin kendilerini deprem bölgesiyle ilgili programlarından uzaklaştırmasına izin vermediklerini belirtti.

"Onları yakından takip ediyoruz"

Depremin hemen ardından geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli Genel Seçimlerinin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şimdi de yerel yöneticilerin belirleneceği yeni bir seçimin arifesinde bulunulduğunu söyledi.

Erdoğan, bölgede ardı ardına yaşanan insani krizler ve çatışmaların bitmek bir yana sürekli genişlediğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı, Suriye'de devam eden sorunlardı, Akdeniz çevresindeki gerilimlerdi derken şimdi de Gazze'deki katliamın insani ve vicdani sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Hayat pahalılığıyla mücadelenin önceliklerimizin başında yer aldığı ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak, bu programı sabote etmek için çalışanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz. Ama bunların hiçbiri deprem bölgemizi ayağa kaldırma çalışmalarımızın önüne geçemiyor. İnşallah bu badireyi de mutlaka geride bırakacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1,5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. 2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözümüzü yerine getirmeye çok az kaldı. İnşallah bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız. pic.twitter.com/76k93kvkG3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2024

Erdoğan, depremin sadece deprem bölgelerinin değil tüm Türkiye'nin gerçeği olarak karşılarında durduğuna işaret ederek, İstanbul'dan İzmir'e, Van'dan Bolu'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların tarihin bilinen en tehlikeli fay hatlarına yakın yerlerde yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin 1999 depreminin ardından bu felakete karşı adımlar attığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hükümetlerimiz döneminde hem inşaat kalitesini yükseltmek hem şehirlerimizi dönüştürmek için pek çok projeyi hayata geçirdik. TOKİ'nin öncülüğünde ülkemizin konut stokunun kayda değer bir bölümünü yeniledik. Sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 314 bin depreme dayanıklı, kaliteli, ekonomik konutu vatandaşlarımızın emrine sunduk. Özel sektörümüz ve vatandaşlarımız da bu sürece dahil oldular. Aynı şekilde, depremde ayakta kalmaları hayati önem taşıyan kamu binalarının büyük kısmını da güçlü bir şekilde tekrar inşa ettik. Katettiğimiz mesafe önemli olmakla birlikte hala dönüştürmemiz gereken pek çok bina var."

"Şehirlerimizi dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların yüzde 90'ından fazlasının 1999'dan önce yapılanlar olduğunu belirterek, yıkıma uğrayan nispeten az sayıdaki yeni binanın ise teknik eksikler ve sonradan müdahaleler sebebiyle bu akıbete maruz kaldığını dile getirdi.

"Deprem maalesef bizi beklemiyor. Bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi hiç beklemiyor." ifadesini kullanan Erdoğan, dolayısıyla şehirleri depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeleri gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Bilhassa İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip yerlerde Allah göstermesin, böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır. Şehirlerimizi yeniden inşa etmek için harcayacağımız kaynak, yıkımları telafi etmekten çok daha az maliyetlidir. En önemlisi ise bu şekilde kurtaracağımız canların bedeli olmayacaktır. Devlet ve millet el ele vererek bu tehdide karşı bir an önce gereken dönüşümleri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

"Zübük siyasetiyle göz boyamak mümkün olabilir"

Hükümet olarak "Yarısı Bizden Kampanyası" ile dönüşümler için önemli bir adım attıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesindeki çalışmalarımızın bitmesiyle diğer şehirlerimizin dönüşümüne daha çok kaynak ayırma imkanına kavuşacağız. Her kim deprem tehdidini küçümseyerek buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır. Zübük siyasetiyle başka alanlarda insanların gözlerini boyamak belki mümkün olabilir ama bu anlayışın deprem karşısında zerre kadar önemi yoktur.

Bunun için milletimden, kendi evinden başlayarak mahallesini, ilçesini, şehrini, ülkesini depreme karşı hazırlayacak olanlara destek vermesini istiyorum. En iyi sizler biliyorsunuz. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Deprem, ihmale gelmeyecek bir konudur. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de yaşanan ve Marmara Bölge'mizde de hissedilen şiddetli sarsıntı, bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatmıştır."

"Seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem riski ve deprem sonrası yaşayacağı kayıp oranı en yüksek şehir olan İstanbul'da Murat Kurum'u aday gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son 5 yılda yaşanmış tüm afetler sonrasındaki çalışmaları başarıyla yürüten Murat Kurum kardeşimizin İstanbul'u da depreme en iyi şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hem deprem şehirlerimizi hem ülkemizin aynı tehditle yüz yüze olan diğer şehirlerini dayanıklı hale getirmek için seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura töreniyle anahtarlarını teslim alacak vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Notlar

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, canlı bağlantıyla Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni gerçekleştirildi.

İlk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bulunduğu Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Ağyar TOKİ evlerinin teslim törenine bağlanan Erdoğan, anahtarların kadınlara teslim edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bulunduğu, 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a bağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bulunduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki evlerin teslim törenine de bağlanan Erdoğan, hak sahiplerine konutlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan evlerin çevre ve peyzaj düzenlemesini hızla devam ettirmelerini istedi.

Son bağlantıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bulunduğu Adıyaman'a gerçekleştiren Erdoğan, Adıyaman Valisi Osman Varol'a, evlerin çevre ve peyzaj düzenlemesinin AFAD tarafından hızlıca tamamlanması gerektiğini söyledi.

Törenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.