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Gündem
AA 05.03.2024 15:50

MOSSAD'a MİT operasyonunda yeni detaylar: FETÖ'cü polis de vardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonda İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi arasında bulunan FETÖ'den ihraç edilen eski polisin evinde 4,5 kilogram kokain ele geçirildi.

MOSSAD'a MİT operasyonunda yeni detaylar: FETÖ'cü polis de vardı
[Fotograf: TRT Haber]

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı.

Bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 7 gözaltı
MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 7 gözaltı

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan A'nın da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlendi.

FETÖ'den ihraç polisin evinden kokain çıktı

Şüphelilerin arasında yer alan ve daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan Özkan Ş.'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerden Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan alet ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ndeki işlemleri sürüyor.

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