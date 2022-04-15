Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde mobilya yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır ile içerisindeki mobilyalar kullanılamaz hale geldi.
Kayseri’den yüklediği mobilyayı Gürcistan’a götürmek için yolan çıkan Badri Shainidze’nin kullandığı tırda, Samsun Ankara kara yolu Kamalı mevkisinde yangın çıktı.
Kupa kısmındaki yangının büyüyerek römorka sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülen yangında, tır ile içerisindeki mobilyalar kullanılamaz hale geldi.
Kara yolları ekipleri, yola dökülen yanmış malzemeleri temizlemek için çalışma başlattı.
Trafik ekipleri, yangın nedeniyle tek şeritten akan trafiği kontrollü şekilde sağladı.
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