MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir dönem terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yaptığı belirlenen "Şevger Azad" ve "Aras" kod adlı terörist Hüsnü Kümek'in, Süleymaniye'de bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat oluşumunda yer alan terörist Kümek'in, Süleymaniye ve Kelar'da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim düzenlediği, çalışmaları sırasında elde ettiği istihbaratı, örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği belirlendi.

Saklandığı yeri tespit eden MİT, Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyonla, PKK'nın Süleymaniye/Kelar sözde sorumlularından terörist Kümek'i etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya 1999'da katılan terörist Kümek, 2002-2003 yılları arasında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın sözde basın faaliyetlerini yürüttü.

Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın güvendiği örgüt mensuplarından biri olarak tanınan terörist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranıyordu.