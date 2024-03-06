Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.03.2024 09:45

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir dönem terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yaptığı belirlenen "Şevger Azad" ve "Aras" kod adlı terörist Hüsnü Kümek'in, Süleymaniye'de bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat oluşumunda yer alan terörist Kümek'in, Süleymaniye ve Kelar'da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim düzenlediği, çalışmaları sırasında elde ettiği istihbaratı, örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği belirlendi.

Saklandığı yeri tespit eden MİT, Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyonla, PKK'nın Süleymaniye/Kelar sözde sorumlularından terörist Kümek'i etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya 1999'da katılan terörist Kümek, 2002-2003 yılları arasında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın sözde basın faaliyetlerini yürüttü.

Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın güvendiği örgüt mensuplarından biri olarak tanınan terörist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranıyordu.

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nı bir haftada 80 bin 446 kişi kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Eski ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e: (Gazze'deki) Sorunu bitirmek zorundasınız
10:37
Çay ihracatı 2 ayda 6 milyon doları aştı
10:36
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı
10:54
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor
10:37
Servis domuz sürüsüne çarptı: 12 yaralı
10:21
Türk savunma sanayii Katar'a 2 hücumbotu ihraç etti
Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı
Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı
FOTO FOKUS
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ