Bakan Yerlikaya: Türkiye genelinde 384 organize suç örgütü çökertildi

Fatih'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'ndeki "Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı"na katılan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının suçla mücadelesine ilişkin verileri paylaştı.

9 aylık görev süresi boyunca suç örgütlerine göz açtırmadıklarını dile getiren Yerlikaya, "İstanbul'da 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında genelinde PKK terör örgütüne yönelik 278 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 79 terörist sağ olarak yakalanırken, 496 kişi gözaltına alındı. Bunlardan da 118'i tutuklandı, 142'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 151 operasyon yapıldığını aktaran Yerlikaya, operasyonlarda 350 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 55'inin tutuklandığını ve 90'ı hakkında ise adli kontrol uygulandığını kaydetti.

DEAŞ terör örgütüne yapılan 101 operasyonda 475 gözaltı, 117 tutuklama, 56 adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yelikaya, sol terör örgütlerine yönelik ise 84 operasyonda 248 gözaltı, 81 tutuklama ve 86 adli kontrol kararı alındığını belirtti.

Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da terörizmin finansmanına ilişkin 18 operasyonda 154 gözaltı, 27 tutuklama kararı verilirken, 5 milyon 477 bin 324 lira ele geçirildi. Bunlardan 5,4 milyonu DEAŞ, 30 bin lirası sol örgütlere yönelik operasyonlarda elde edildi. Aynı tarihlerde İstanbul'da 1'i bombalı eylem olmak üzere 8, Türkiye genelinde 125 terör eylemi engellendi."

Bakan Yerlikaya, 28 Ocak'taki Santa Maria Kilisesi saldırısını gerçekleştiren iki teröristin 10 saatte yakalandığını, 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi'ne yönelik saldırı girişiminde iki teröristin etkisiz hale getirilerek engellendiğini hatırlattı.

Organize suç örgütleriyle mücadele

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şehir eşkıyaları" dediği ve tek amaçları para olan organize suç örgütlerine yönelik İstanbul'da yapılan çalışmaları da aktardı.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 1 Haziran 2023 - 4 Mart 2024 tarihlerinde suç örgütlerine mega kentte 112 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 1253 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 735'i tutuklandı, 367'si hakkında adli kontrol uygulandı. İstanbul'da 90, Türkiye genelinde ise 384 organize suç örgütü çökertildi. İstanbul'da çökertilen suç örgütlerinin 27 milyar 181 milyon lira, Türkiye genelinde ise 90 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu."

Bakan Yerlikaya, suç örgütlerinden ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararıyla emniyetin hizmetine tahsis edildiğini de hatırlattı.

Tefecilik, kaçakçılık, uyuşturucu, siber suçlar

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, İstanbul'da 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında tefecilik suçlarına yönelik ise 38 operasyonda 66 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 7'si tutuklanırken, 17'si hakkında adli kontrol uygulandı.

Kaçakçılık suçlarına ilişkin de aynı tarihte kentte 828 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda, 1494 şüpheli gözaltına alındı, 49 kişi tutuklandı, 83 kişi de adli kontrol ile serbest bırakıldı. Bu operasyonlarla 624 milyon lira değerinde vergi kaçakçılığına engel olundu.

İstanbul'da aynı tarihlerde uyuşturucu operasyonlarında 49 bin 488 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4 bin 413'ü tutuklandı, 2 bin 243'ü hakkında adli kontrol uygulandı.

Siber suçlarda ise 18 bin 32 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Terörle iltisaklı 980 hesap ve kişiye yönelik 86 operasyon yapıldı. Bilişim-ödeme ve yasa dışı bahisle ilgili 280 operasyonda 2 bin 693, çevrim içi çocuk istismarına ilişkin 46 operasyonda 3 bin 128 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da asayiş olaylarında her 10 olaydan 9'u aydınlatılarak adalete teslim edildi.

Düzensiz göçle mücadele

Toplam yabancı sayısı 1 milyon 92 bin 697 olan İstanbul'da bunlardan 530 bin 532'si geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşuyor. Toplam yabancı sayısının 558 bin 768'ini ikamet izni olan, 3 bin 397'sini ise uluslararası koruma altında olan yabancılar oluşturuyor.

1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında kentte göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 499 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 806 kişi gözaltına alınırken, 202 şüpheli tutuklandı, 105 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.

29 Şubat itibariyle kentte 103 Mobil Göç Noktası Aracı bulunuyor. Bu araçlarla 197 bin 555 kişi sorgulanırken, 57 bin 745 düzensiz göçmen tespit edildi.

İstanbul'da 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihlerinde toplam 76 bin 396 düzensiz göçmen yakalandı. 26 bin 519 Suriyeli, gönüllü olarak geri dönüş yaparken, vizesi veya ikamet süresi biten 255 bin 92 yabancı da kendiliğinden İstanbul'u terk etti.