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TRT Haber-DHA 06.03.2024 03:17

Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özkaya, 12 yıllık AYM üyeliğinin sona ereceği 18 Aralık 2026 tarihine kadar görevini yürütecek.

Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi

AYM Başkanvekili Kadir Özkaya'nın görev süresinin 4 Nisan'da sona erecek olmasına ilişkin AYM Genel Kurulu'nda Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Özkaya, tüm üyelerin oyunu alarak yeniden AYM Başkanvekili oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Kadir Özkaya'nın yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildiği duyuruldu.

Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.

Kadir Özkaya, 12 yıllık Anayasa Mahkemesi üyeliğinin sona ereceği 18 Aralık 2026 tarihine kadar bu görevi sürdürmesi bekleniyor.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Resmi Gazete
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