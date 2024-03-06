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Gündem
DHA 06.03.2024 09:36

Bakan Fidan ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Fidan ABD'ye gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 7-8 Mart tarihinde ABD'ye gideceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada: "Sayın Bakanımız, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın bu çerçevede ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir araya gelmesi ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunması öngörülmektedir" denildi. 

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Hakan Fidan
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