MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın Irak-Suriye kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Irak-Suriye sorumlusu Encu'nun, örgütün kırsal kadrolarına 2006'da katıldığı ve Irak'ın Zap bölgesinde örgütsel eğitimler aldığı tespit edildi.

2015-2017 yıllarında PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlenen Encu'nun, Ocak 2018'de Irak-Suriye kurye sorumlusu olarak Gara'ya geçtiği öğrenildi.

Encu'nun teröristlerin ve örgüte ait silahların Irak ve Suriye arasındaki geçişini organize ettiği belirlendi.

Kod adı 'Doğan'

Bunun üzerine MİT tarafından takibe alınan "Doğan" kod adlı Kadri Encu'nun Irak'ın Gara bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerini de sağlayan Encu, MİT tarafından Gara'da terör eylemi yapmak üzere toplanan gruptakilerle etkisiz hale getirildi.

Doğan Kod Kadri Encu kimdir?

PKK/KCK Irak-Suriye Sorumlusu Doğan Kod Kadri Encu, örgütün kırsal kadrolarına 2006’da katıldı ve Irak/Zap alanına geçerek Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı. Daha sonra Irak/Haftanin alanına geçerek örgütün kurye çalışmalarında tecrübe edindi. K.Encu, 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Abbas Kod Duran KALKAN’ın korumalığını yaptı, Ocak 2018’de Irak-Suriye Aktarım Sorumlusu olarak Irak/Gare alanına geçti. Kurye sorumluğu dışında örgütün Dış İlişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı. Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.

Bölücü terör örgütüne zaman ve mesafe tanımaksızın her yerde darbe indiren MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarını aralıksız süreceğini gösterdi.