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Gündem
TRT Haber 07.02.2025 09:56

MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel kuvvetler mensubu Murat Keleş'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şırnak Silopi’de, 5 Mayıs 2016’da, güvenlik güçlerine ait zırhlı araca yönelik roketatarlı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş’ın kanını yerde bırakmadı.

MİT’in hedef listesindeydi

2016 yılındaki çukur-barikat olaylarında Şırnak Silopi’de güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden olan PKK/KCK’lı Murat Keleş, MİT’in öncelikli hedef listesindeydi.

MİT istihbarat ağı sayesinde, metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş’in yerini tespit etti.

Türkiye’de ‘terör nitelikli suçlardan’ aranırlık kaydı bulunan Berhudan Harun kod adlı Murat Keleş’in, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi. Keleş’in uzun süredir MİT’e hedef olmamak adına saklanarak yaşadığı öğrenildi.

MİT’in radarında olan PKK/KCK’lı terörist, gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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