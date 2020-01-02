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MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ üyesinin İstanbul'daki işlemleri sürüyor02 Ocak 2020 Perşembe 20:37 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 20:43
Arnavutluk'ta, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanan FETÖ üyesi Harun Çelik'in işlemleri İstanbul'da devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan Harun Çelik, Arnavutluk'ta Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Çelik'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da belirlendi.
Yakalanan FETÖ üyesinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor.
Çelik, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: TRT Haber