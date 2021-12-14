Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT 7 Aralık'ta Kandil'e operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi

Sınır ötesi gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Bir grup terörist Suriye'nin kuzeyinde bulunan Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulundu.

Düzenlenen operasyonda 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Teröre ve teröriste geçit yok" denildi.