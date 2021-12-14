Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'in operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT 7 Aralık'ta Kandil'e operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi
Sınır ötesi gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Bir grup terörist Suriye'nin kuzeyinde bulunan Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulundu.
Düzenlenen operasyonda 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada "Teröre ve teröriste geçit yok" denildi.
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