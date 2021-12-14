2,5 aylık bütçe maratonu cuma günü sona erecek. Yasama faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

Meclis'i yoğun bir mesai bekliyor.

Bütçe sonu ilk iş Torba Kanun

İlk gündem maddesi enerji alanında düzenlemelerin yer aldığı Torba Kanun Teklifi olacak.

Genel Kurul'da maddeleri kabul edilen teklife göre, elektrikten alınan TRT payı kaldırılacak.

Yerli otomobil TOGG'un da aralarında bulunduğu elektrikli araçların şarj istasyonlarının altyapısı oluşturulacak.

Stokçulara ağır cezalar geliyor

Meclis'in bir diğer öncelikli gündemi stokçuluğa ağır cezalar öngören düzenleme olacak.

Stokçuluk yaptığı belirlenenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilecek.

6. Yargı Paketi yolda

Ardından gözler 6'ncı Yargı Paketi'ne çevrilecek.

Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak.

İnfaz alanında köklü değişikliklerin kapıları aralanacak.

Spor kulüplerine mali şeffaflık

Ve spor yasası...

Kulüplerde mali şeffaflığı hedefleyen yeni teklif de bütçe sonrası ilk ele alınacak konulardan biri. Düzenleme, menajerlik sisteminde köklü değişiklikleri içerecek..