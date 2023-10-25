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TRT Haber 25.10.2023 09:51

MİT, terör örgütünün sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Irak Hakurk eyaleti toplumsal alan sorumlusu 'Rozerin Şemzinan' kod adlı Sariye Atilla'yı, Hakurk kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütünün sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'ya darbe vurmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, sahadaki ajanlardan intikal eden her türlü bilgiyi titizlikle analiz eden MİT, terörist Sariye Atilla'nın yerini tespit etti.

Her adımı takip edilmeye başlayan terörist, operasyon gerçekleştirmeye en uygun anda etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne 2007 yılında katıldığı ve PKK'nın Haftanin'deki sözde eğitim akademilerinde ders verdiği öğrenilen terörist Atilla'nın, son olarak Hakurk'ta örgüt adına toplumsal alan çalışmaları içerisinde yer aldığı öğrenildi.

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