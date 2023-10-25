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Gündem
AA 25.10.2023 08:48

Altun: Gazze'de savaşın başlamasından bu yana 24 gazeteci hayatını kaybetti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana 24 gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Altun, İsrailli yetkililere, sivil kayıpları görmezden gelmeyi bırakma ve haber emekçilerini korumak için güçlü tedbirler alma çağrısı yaptı.

Altun: Gazze'de savaşın başlamasından bu yana 24 gazeteci hayatını kaybetti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana 24 gazetecinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda gazetecinin yaralandığını duyurdu.

Çatışma bölgesindeki diğer sivillerin yanı sıra gazetecilerin de hedef alınmasını ve ayrım gözetilmeksizin katledilmelerini kınayan Altun, habercilerin sadece işlerini yaparak haberleri yerinden ilettiğine dikkati çekti.

Gazetecilere yönelik herhangi bir şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Onlar bizim savaşın vahşetini görebildiğimiz tek kanalımız. İsrailli yetkilileri, sivil kayıpları görmezden gelmeyi bırakmaya ve haber emekçilerini korumak için güçlü tedbirler almaya çağırıyoruz. Sivillerin milletleri ve etnik kökenleri önemli olmamalıdır ve savaşan tüm tarafların onları koruma görevi vardır. Sahadan gerçeğin sadece bir versiyonunu duyurmak isteyenler muhabirlerin hayatını olabildiğince zorlaştırmaktadır. Herkese, işlerini yapmaya çalıştıklarını ve bunun hayatlarına mal olmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bu korkunç çatışmada hayatını kaybeden haber çalışanlarının ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Barışı ancak gerçekleri ortaya koyarak ve sahadaki gerçekleri kabul ederek sağlayabiliriz."

 

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