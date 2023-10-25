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Gündem
TRT Haber 25.10.2023 08:23

1'i turuncu 2'si gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice Kıyıköy kırsalında 1'i turuncu 2'si gri kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta da 1 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda JÖH ve Jandarma Komando timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise Hasan Binbir adlı terörist yakalanarak tutuklandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan Bedran Hoca kod adlı Nazım Hikmet Ülgen; diğerinin ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Civan kod adlı Onur Kamiloğlu ve Seyit Batman Brüsk kod adlı Muhammed Gönyeli olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Etkisiz hale getirilen 3 teröristin; J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik'in şehit edildiği, 3 jandarma personelinin yaralandığı, Lice J.Komd.Tb.K.lığı unsurlarının motorlu intikali esnasında EYP düzeneği ile zırhlı Kirpi aracına yönelik saldırı düzenlediği, Ziyaret Tepe’de yapımı devam eden Lego kule inşaatının emniyetini sağlayan unsurların bulunduğu noktaya roketatarlı saldırı eylemlerine katıldığı belirlendi.

Şırnak’ta yakalanan  teröristin ise polis memuru Şahin Altmış ve polis memuru Soner Yıldırım'ın şehit edildiği, 5 polis memurunun yaralandığı Şırnak ili Merkez ilçe Uludere yol ayrımında bulunan polis yol kontrol noktasına patlayıcı madde yüklü araçla yapılan saldırıda, patlayıcı madde yüklü aracı kullanan terörist olduğu tespit edildi. 

Yerlikaya paylaşımında operasyonu gerçekleştiren jandarmaya teşekkürlerini ileterek, terör ve iş birlikçilerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

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Ali Yerlikaya Şehit Terörle Mücadele Diyarbakır Şırnak
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