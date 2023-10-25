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Gündem
AA 25.10.2023 00:44

"Gazze Şeridi'ne giren tırların kontrol edilmediği" iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'ye giden yardım tırlarıyla ilgili ortaya atılan, "BM, Gazze Şeridi'ne giren tırların kontrol edilmediğini söyledi. Bunun Hamas'a daha fazla roket değil de insani yardım olduğunu nereden biliyoruz?" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

"Gazze Şeridi'ne giren tırların kontrol edilmediği" iddialarını yalanladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan araştırmalar sonucunda, dezenformasyona New York Times gazetesinin yanlış aktardığı bir haberin neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Gazetenin 21 Ekim tarihli bir haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric'in "Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 20 tırın silah veya diğer kaçak mallar açısından kontrol edilmediğini söylediğini" aktardığı ifade edilen açıklamada, gazetenin bu haber için düzeltme metni yayımladığı kaydedildi.

Düzeltme metninde, "Baş Sözcü Stephane Dujarric'ten yanlış alıntı yapılmıştır. Bay Dujarric, Mısır'dan Gazze'ye geçen ilk yardım konvoyunun silah açısından denetlenmediğini söylemedi." ifadelerinin yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrailli yetkililerin de yardım tırlarının Gazze'ye girmeden önce tamamen kontrol edildiğine yönelik açıklamada bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından Gazze'ye giden yardım tırlarıyla ilgili ortaya atılan, 'BM, Gazze Şeridi'ne giren tırların kontrol edilmediğini söyledi. Bunun Hamas'a daha fazla roket değil de insani yardım olduğunu nereden biliyoruz?' şeklindeki iddialar doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

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