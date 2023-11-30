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Gündem
TRT Haber 30.11.2023 13:47

MİT, saldırı hazırlığındaki teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın kuzeyinde Pençe Operasyonlarının sürdüğü bölgede TSK üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 'Harun Egid' kod adlı Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.

MİT, saldırı hazırlığındaki teröristi etkisiz hale getirdi

'Harun Egid' kod adlı Mehmet Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından terörist Mehmet Akin'in etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

Sahadaki ajanları vasıtasıyla PKK/KCK mensubu teröristin Irak'ın Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi.

Irak'ın kuzeyinde TSK üyelerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla bir operasyon başlatıldı.

Terörist Akin, TSK'ya ait üs bölgesine saldırı gerçekleştirmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen önleyici nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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