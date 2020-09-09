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MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar
[Fotoğraf: AA]
MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun bütün suçlardan beraatine, gazeteci Murat Ağırel'in ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 19:27
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