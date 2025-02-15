Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.02.2025 21:38

MİT, 90 yıllık istihbarat belgesini gün yüzüne çıkardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun bildirildiği raporu paylaştı.

MİT, 90 yıllık istihbarat belgesini gün yüzüne çıkardı

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Bu belge, Atatürk'ten gazeteci olduğunu belirterek mülakat talep eden İngiliz kadına ilişkin araştırmanın neticesinin bildirilmesi ile ilgili İstanbul Büro Amirliğince hazırlanan istihbarat raporu oldu.

MİT, 90 yıllık istihbarat belgesini gün yüzüne çıkardı

Söz konusu 31 Mayıs 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

"Emrinizden 4 saat sonra Bay Kılıç Ali ile görüşebildim. Aşağıdaki emri aldım. İngiliz gazetecisi olduğunu söyleyen ve Perapalas'ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk'ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler. Kabul edip etmemek kararını vermeden evvel bu kadın hakkında etraflı tafsilat verilmesini, muhaberesinin gözden geçirilmesini, evrakının yoklanılmasını, sefaretle münasebetinin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorlar. Polise de haber verilmediğini ilave ettiler. 3 saat sonra netice elde ettim fakat bu neticeyi ancak saat 22.00'de verebildim. Bay Kılıç Ali'nin cevabı şöyle oldu, 'Atatürk yazınızı okudu, enteresan buldu, çok memnun oldu, teşekkür ediyor. Muhabere ve evrakı hakkında görüştüğümüz gibi hareket edilmesini istiyorlar' dediler.

Bay Kılıç Ali'ye verdiğim ve bağlı olarak takdim eylediğim tafsilat, kadınların vaziyetlerini kafi derecede aydınlatmaktadır. Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Bununla beraber gelecek ve gidecek mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım. Kadınların birer fotoğraflarını sunuyorum, bilgi olarak arz eylerim."

ETİKETLER
MİT Mustafa Kemal Atatürk İstanbul
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:51
Esir takasında serbest kalan Filistinli: Sağlıklı olan bacağımı kestiler
21:37
Dağ keçilerini avlayıp sucuk yaptı: 2 milyon ceza kesildi
20:11
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
19:54
İstanbul'da pitbull polise saldırdı
19:10
İstanbul'da sağanak etkili oldu
18:47
1. Dünya Savaşı’nda esir olan askerin mektubu 107 yıl sonra torunlarına ulaştı
Muradiye Şelalesi kısmen dondu
Muradiye Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsü çarptı
İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsü çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ