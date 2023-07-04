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TRT Haber 04.07.2023 10:04

Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor

Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i aday gösterdi.

Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
[Fotoğraf: Getty]

Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdiği duyuruldu.

"Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini hedeflemekte"

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."

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