Minik Eda Nur'un ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

Küçükçekmece’de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

Eda Nur’un annesi, gerekli önlemlerin alınmamasından ötürü İBB yetkililerinden şikayetçi oldu.

İddianamede aralarında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

İhmaller zinciri bilirkişi raporunda

Yapılan bilirkişi incelemeleri, söz konusu yer ve çevresinde herhangi bir ikaz levhası, işaret, şerit, uyarıcı malzemenin ve ikazın bulunmadığını ortaya koydu.

Bilirkişi raporunda, su kaçağının yeni meydana gelmediği, ilk tespitten sonra sorunun giderilemediği ve çukurun kapatılmadığı vurgulandı.

Sanıklar, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.