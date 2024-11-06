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Gündem
AA 06.11.2024 17:26

Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'nın Pozantı ilçesinde tören düzenlendi. Ardından memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Çukurova Havalimanı'na getirilen şehit Öz'ün cenazesi, daha sonra kara yoluyla Adana'nın Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada alınan helalliğin ardından şehit Mustafa Kemal Öz için kapalı semt pazarında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Suzan, babası Ahmet Öz ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Adana'da düzenlenen törenin ardından Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyüne götürüldü.

Dönem arkadaşları, şehidin naaşını kabre koydu. Şehidin defnedilmesinin ardında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, şehidin annesi Suzan, babası Ahmet Öz ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirmişti.

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