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Gündem
AA 06.11.2024 16:10

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçiğin bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Arama-tarama faaliyetlerinde, 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 AK-47 piyade tüfeği, bir dragunov keskin nişancı silahı, 2 tabanca, 60 zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 5,56 mm mühimmatı, bir kutu 7,62 mm mühimmatı, infilaklı fitil, RPG-7 roketatar dürbünü, el dürbünü ve 2 gündüz görüş dürbünü ele geçirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Terör Örgütü
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