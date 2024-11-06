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Gündem
AA 06.11.2024 15:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor
[Fotograf: AA]

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılan Erdoğan, buradaki temaslarını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'ndan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.

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