Milliler yarı final için sahada

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçında 3 zorunlu değişiklik ile takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam sarı kart cezalıları Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek ile Avusturya maçında attığın golün ardından bozkurt selamı yapması nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ile cezalandırılan Merih Demiral’ın yerine Samet Akaydın, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu’nu sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturdu. Orta alanda Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu’nu sahaya süren Montella, sağ kanatta Barış Alper, sol kanatta ise Kenan Yıldız’ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Arda Güler oldu.

Türkiye, Samet'in 35'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Hakan ve Samet bir maç sonra döndü

Ay-Yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bir maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Çekya maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen iki isim, Avusturya mücadelesinde forma giyememişti. Öte yandan Çekya maçından sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece bir antrenmanda yer alabilen Samet Akaydın, tek antrenmanla mücadelede 11’de görev yaptı.

Merih Demiral'a destek

Öte yandan karşılaşma öncesinde maç için stadyuma gelen Türk taraftarlar, 2 maç ceza alan Merih Demiral’a destek oldu. Hemen hemen her taraftar, bozkurt selamı verirken, UEFA’nın çifte standart gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca Hollandalı bazı taraftarlar da milli futbolcuya verilen cezaya anlam veremediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millileri yalnız bırakmadı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçında milli takımı yalnız bırakmadı. Merih Demiral’ın ceza olması sonrasında takıma destek olmak için programlarını iptal eden Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda mücadeleyi takip etti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünden takip etti.

Berlin Olimpiyatı Stadı'ndaki taraftarımız İstiklal Marşı'nı bozkurt işareti yaparak okudu.