Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağı belirtildi.

"2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık 2018'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıkladı. 2018'de 74’ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi.

"15 bin 213 personel FETÖ'den ihraç edildi"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan FETÖ mensuplarının da ayıklanmasına devam ediliyor. FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi. 6 bin 838 personel hakkında ise adli, idari işlem sürüyor.

"Soçi muhtırası provokasyonlara rağmen devam ediyor"

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca, Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmaların da, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber