Süleyman Soylu'nun 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili verdiği bilgiler şöyle:

Sandıkta da teröre geçit yok

Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir.

"547 bin kolluk personeli görev yapacak"

Seçim günü 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır.

"64 bin 348 vatandaşımız bilgilerini güncelledi"

Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk.

Türk Vatandaşlığına geçmiş 52 bin 99 kişi oy kullanabilecek

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini belirtti.

Kaynak: AA