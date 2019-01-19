Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Bartın'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi.

40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü.

Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasının çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi.

Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA