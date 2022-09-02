Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez" denildi.

30 Ağustos’a Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği resmi ismin “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü” olduğu ve bunun değiştirilemeyeceği vurgulandı.

"NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir"

"Zafer Bayramı" yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazanıldığı gerçeğinin değiştirilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramına yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir. Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO’nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir. 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır."