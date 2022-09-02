Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Sevgili İstanbullular, sevgili AK Partililer, değerli dava ve yol arkadaşlarım, teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, kıymetli hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum" diyerek başladı.

Bugün İstanbul'un bir başka güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizinle bu şehir bir başka güzel. Rabb'ime, bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamdetsem azdır. Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan İstanbul İl Başkanlığımızı, il başkanımız ve ekibini canıgönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dün 2023 hedeflerimizi, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul’un fethinin 600’üncü yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi’nin 1000’inci yıl dönümü olan 2071’e adayacaklar. İşte millet olmak, devlet olmak, büyük olmak, güçlü olmak budur. Bizi işte bu ruhtan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa, hepsini getirip gençlerimize dayattılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/DK72dJXTIK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2022

"Türkiye dünyanın en üst ligine yükseldi"

Bölgemizde ne kadar gerilim ve çatışma konusu varsa hepsini de getirip milletimize dayattılar. Herkes kalkınma hak özgürlük, büyüme, medeniyet yolunda ilerlerken bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, geri kalmayı, darbeleri dayattılar. Maalesef bu sebeple milli mücadelemizi zafere ulaştırdık. Yeni devletimizi kurduk. Özgürlüğümüzü yeniden kazandık. Ama siyasi, ekonomik, askeri, sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın hep gerisinde kaldık, gerisinde bırakıldık. Ülkemizin ve milletimizin bu makus tarihini yenmek için başlatılan girişimlerde kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin oyunlarının dehlizlerinde akamete uğradık. AK Parti’nin ülkemize en büyük hizmeti, işte bu makus tarihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır.

Gençler, artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu dönemde darbe dönemlerinin yeniden açılması eskisinden çok daha zordur. Geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Çünkü biz, milletimizle birlikte milletimize Allah’a hamdolsun çağ atlattık. Gerçekleştirdiğimiz, demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi. Şimdi de bu ligin zirvesinde mücadele vermeye talibiz. Milletimizle paylaştığımız her vizyon her hedef bu amaca yöneliktir. Bunun için diyoruz ki AK Parti, Türkiye’nin sadece dününün, bugününün değil yarınının da partisidir.

"İstanbul 2023 seçimlerin lokomotifi olacak"

Türkiye’yi ve Türk milletini bugün sahip olduğu kalkınma ve demokrasi standartlarına biz çıkardık. Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edecek olan da yine biziz. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizde olduğu gibi 2023 seçimlerinin de Allah’ın izniyle lokomotifi olacaktır.

Değerli kardeşlerim, İslam dünyası ve Türkiye olarak, merhamet ve ahlak üzerine kurulu medeniyetimizin liderliğini nerede kaybetmişsek orada arayacak, bulacak ve tekrar yükselteceğiz. Bir süredir dünyada Müslümanların üzerinden oyunlar oynanıyor. Irak’ı bu şekilde 2 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Tekrar bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye’yi bu şekilde 1 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Parçaladılar hala aynı oyunlara deva ediyorlar. Yemen’den Arakan’a, Türkistan’dan Balkanlar’a Filistin’den Afganistan’a aynı amaçlarla farklı görünümlü oyunlar sahneleniyor. Ülkemizde de Sünni Alevi, Türk Kürt, Ensar Muhacir kitlesi üzerinden benzer senaryolar sahnelenmeye çalışılıyor. Biz, geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz devrimlerle hiçbir fark gözetmeksizin ülkedeki herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan bir demokratik hukuk devleti kurduk. Hamdolsun bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her birey tüm haklardan özgürlüklerden, imkanlardan, fırsatlardan yararlanma imkanına sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her birey tüm haklardan, özgürlüklerden yararlanma imkanına sahiptir.https://t.co/CfuVwjIHSK pic.twitter.com/ppDuMHwJaD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2022

"Alevi, Bektaşi kardeşlerimizin kalan meselelerini adım adım çözüme kavuşturuyoruz"

Kardeşlerim, eksiklerimiz yok mudur, aksaklıklar yaşanmıyor mu elbette vardır. Ama bizim bu eksikleri tamamlama irademiz hepsinden daha üstündür. Buna rağmen her kesim gibi, Alevi, Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler de eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara’da Hüseyin Gazi Vakfı Dergahı’nda ardından Hacı Bektaş’da Hazreti Hünkar’ın huzurunda birlik beraberlik, kardeşlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz.

Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi, Alevi, Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanları da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca bu kardeşlerimizi istismar ederek, siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin, bu gelişmeler karşısında gerçek yüzlerini ortaya sermelerinden aslında memnuniyet de duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler eksik olmuyor. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanları da adım adım çözüme kavuşturuyoruz.https://t.co/CfuVwjIHSK pic.twitter.com/h8sxrYFa0n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2022

"Kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı"

Manevi milli kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de affetmez, tarih de affetmez, eğer konunun hukuki bir yönü varsa yargı da affetmez. Biz, hasbi ve harbi şekilde milletimizi tüm fertleriyle kucaklayarak ülkemizi büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Daha da iyi olacak.

Milletin karşısına çıkartacak aday için bile bunca ayak oyunu içine girdiler. Allah muhafaza bunların yönetime gelmeleri halinde ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyeceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Hadi cumhurbaşkanı adaylarını kenara bıraktık, ülkenin ve milletin geleceğine dair herhangi bir vizyon herhangi bir projeleri bile yok. Biz 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası diyoruz ve bunların altını nice projelerle dolduruyoruz.

"PKK güdümündeki 7’nci ortağın hesabı kendilerini ilgilendirir"

Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı 6’lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7’nci ortağın hesabı, kendilerini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8’inci ortak FETÖ’nün hesabı, kendilerini ilgilendirir.

Masa projesinin kim olduklarını az çok herkesin tahmin edeceği, hatta alenen itiraf ettikleri üzere adresleri de belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendirir. Kardeşlerim, biz bunların hepsini takip ediyoruz ama hiçbirini kale almıyoruz."