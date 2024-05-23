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TRT Haber 23.05.2024 11:42

Milli Savunma Bakanlığı: Reisi'nin helikopterini arama çalışmalarını herkes canlı olarak izledi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamalarıyla ilgili, o gün neler yaşandığının saat saat Bakan Yaşar Güler tarafından açıklandığını, arama çalışmalarını herkesin sosyal medyadan canlı olarak izlediğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı: Reisi'nin helikopterini arama çalışmalarını herkes canlı olarak izledi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterini arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalara ilişkin açıklama yaptı.

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Türkiye'nin kötü gününde İran'ın yardımına koştuğunu, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirdiğini vurgulayan kaynaklar, "O gün neler yaşandığı saat saat sayın Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi" ifadelerini kullandı.

"Gurur duyulması gereken 3 nokta bulunuyor"

Burada Türkiye açısından önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta bulunduğunun altını çizen kaynaklar, bunları şöyle sıraladı:

"Acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir.”

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Resmi Gazete'de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği

Bakanlık kaynakları, Resmi Gazete’de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ile ilgili de şunları kaydetti:

"6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Anayasa değişiklikleri doğrultusunda 'tüzük' kavramının Anayasadan çıkarılması ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesinin başlığında yer alan 'tüzük' ibaresinin kaldırılarak 'yönetmelik' olarak yeniden düzenlenmesi sebebiyle mevcut hukuki duruma uygunluğunun, Yönetmeliğin, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet teşkilatı ve Millî Savunma Bakanlığı teşkilatında meydana gelen değişikliklere uyumunun,

Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği olmak üzere dört ayrı düzenleyici işlemin Yönetmelik şeklinde tek mevzuat olarak daha kapsayıcı ve çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması maksadıyla 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği' 32553 sayılı ve 22 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanmıştır."

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İran Milli Savunma Bakanlığı
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